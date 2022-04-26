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26 апреля, 16:06

Кацалапов: «Российские спортсмены продолжат побеждать, несмотря на создаваемые трудности»

Кацалапов заявил, что спортсмены из России продолжат побеждать, несмотря на трудности
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион фигурист Никита Кацалапов заявил, что спортсмены из России продолжат побеждать, несмотря на создаваемые трудности.

«Мы чувствовали, что вся страна болела за нас на Олимпийских играх. Для нашей команды было важно занять самые высокие места, завоевать самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей Родины, — цитирует Кацалапова ТАСС. — И несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции. Спасибо нашим тренерам, специалистам за путь, пройденный плечом к плечу. Спасибо родным и близким. Тем, кто был с нами, болел, молился, не спал ночами и держал за нас кулаки».

На Олимпиаде в Пекине Кацалапов вместе с Викторией Синициной завоевал серебро в танцах на льду. Также дуэт в составе сборной России выиграл золото в командном турнире.

Олимпиада-2022 прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете.

По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.

Источник: https://tass.ru/sport/14479439
Фигурное катание
Виктория Синицина
Владимир Путин
Никита Кацалапов
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