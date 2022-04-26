Валиева назвала большой честью получение госнаграды из рук президента России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала получение госнаград от президента России Владимира Путина.

«Мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день моего 16-летия получить государственную награду из рук президента России. Спасибо, что вы любите спорт и нас поддерживаете», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Сегодня, 26 апреля, Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине и вручил им госнаграды. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

16-летняя Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.