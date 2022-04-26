Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

26 апреля, 15:25

Валиева назвала большой честью получение госнаграды из рук президента России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала получение госнаград от президента России Владимира Путина.

«Мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день моего 16-летия получить государственную награду из рук президента России. Спасибо, что вы любите спорт и нас поддерживаете», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Сегодня, 26 апреля, Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине и вручил им госнаграды. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

16-летняя Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/valieva-1785532816.html
Фигурное катание
Олимпиада
Владимир Путин
Камила Валиева
8
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк поблагодарил своих партнеров за олимпийское золото в командном турнире

Синицина рассказала о значении олимпийской медали для российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости