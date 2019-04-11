Синицина/Кацалапов - вторые после ритм-танца на командном ЧМ-2019. Теперь выступают Туктамышева и Самодурова

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Они набрали 87,31 балла за свое выступление.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов показали свой лучший результат в сезоне, набрав 84,57 балла за свой ритм-танец. Тройку сильнейших замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86).

Таким образом, российский дуэт принес в зачет сборной России 11 баллов.

Фигурное катание

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 87,31

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 84,57

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 82,86

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 80,25

5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 79,60

6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 60,93

Командный турнир

1. Франция - 12

2. Россия - 11

3. США - 10

4. Италия - 9

5. Канада - 8

6. Япония - 7

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире