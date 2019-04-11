Синицина/Кацалапов - вторые после ритм-танца на командном ЧМ-2019. Теперь выступают Туктамышева и Самодурова

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Они набрали 87,31 балла за свое выступление.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов показали свой лучший результат в сезоне, набрав 84,57 балла за свой ритм-танец. Тройку сильнейших замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86).
Таким образом, российский дуэт принес в зачет сборной России 11 баллов.
Фигурное катание
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 87,31
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 84,57
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 82,86
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 80,25
5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 79,60
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 60,93
Командный турнир
1. Франция - 12
2. Россия - 11
3. США - 10
4. Италия - 9
5. Канада - 8
6. Япония - 7
Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире