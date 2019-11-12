Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о своих целях и задачах на текущий сезон.

Пара одержала победу на этапе «Гран-при» в Китае. В следующий раз дуэт выступит на этапе серии в России.

— Расскажите, какие у вас цели и задачи на этот сезон.

Синицина: На самом деле мы идем поэтапно, от соревнования к соревнованию. И сильно заглядывать наперед не любим. Поэтому сейчас мы нацелены на следующий этап Гран-при, который будет уже буквально через неделю, отдадим себя полностью там. А дальше уже будем смотреть, — приводит ТАСС слова Синициной.

— Многие специалисты сходятся во мнении, что у вас фактически остались лишь одни реальные соперники — Пападакис и Сизерон. Что думаете на этот счет?

Кацалапов: Мы сами себе главные соперники. Конечно, мы хотим победить, но для этого нам еще нужно поработать как следует. И я надеюсь, что к главным стартам сезона мы будем в той форме, в которой сможем бороться с любым соперником. Но их на самом деле больше, чем только французы...

Синицина: Их очень много.

Кацалапов: Все ребята катаются очень круто и прибавляют.

— В чем, как вам кажется, заключаются их сильные стороны???

Кацалапов: Во-первых, конечно, это их стиль собственный. И мягкое катание партнера.

Синицина: Какая-то своя особая хореография.

— В этом сезоне французы удивляют своими программами. Видели их? И как их оцените?

Кацалапов: Честно могу сказать, что мало смотрел программ соперников именно на YouTube. Но короткую Гийома с Габриэлой я видел. Единственное, что я могу сказать, так это то, что только они могут такое скатать (смеется).

— Обыграть их в очной дуэли — принципиальный момент для вас?

Кацалапов: Да, конечно, а как же может быть иначе? Они на данный момент лидеры, все остальные — отстающие. И цель каждого — стать лучшим. Это самый настоящий спортивный принцип.