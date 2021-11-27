Синицина и Кацалапов о произвольном танце на «Гран-при» России: «Все поправимо, расстраиваться не собираемся»

Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о выступлении на «Гран-при» в Сочи, где в произвольном танце они допустили несколько ошибок.

Синицина: — В первую очередь хочу поздравить всех с окончанием этапов «Гран-при», все ребята большие молодцы. Мы начали сезон, нужно двигаться, улучшаться от старта к старту. Сегодня мы с Никитой допустили небольшую ошибку. Знаем и понимаем это, но есть время до финала «Гран-при» все почистить и исправить и с отличным настроем ехать на финал.

— Расстроились из-за сегодняшнего проката и оценок?

Кацалапов: — Эту ошибку никто ее не ожидал — наоборот хотел более мягко поставить Вику с поддержки, такое вообще первый раз, переборщил или что-то еще. Все поправимо. А вот то, что получили два дедакшена за передержанные поддержки, над этим надо поработать. Я все считал, но не получилось. Я недоволен прокатом, но это тоже опыт, и расстраиваться я не собираюсь. Есть рабочий план, движемся вперед. Многие вещи были лучше, чем в Японии, но что-то не получилось. До Олимпийских игр нужно чистить абсолютно все.

— Какая ваша любимая часть произвольного танца?

Кацалапов: — Честно говоря, не могу разделить и выбрать отдельную часть из произвольной программы. Когда мы катались в Японии, то я с первого и до последнего чувствовал, как мы едем, наслаждался всем. Сегодня я точно не могу выделить, кроме финала. Рад, что мы доехали. Могу про короткую сказать — обожаю вторую половину, где начинается Brick House, она зажигательная. Чувствую, как у нас открывается второе дыхание, как поддерживают зрители.

На турнире пара набрала 211,72 балла и заняла первое место.