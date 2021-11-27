Синицина и Кацалапов вышли в финал серии «Гран-при»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли в финал серии «Гран-при».

Пара победила на соревнованиях в России и Японии. Спортсмены получили 30 очков и прошли в финал.

Также в финале выступят Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады, а также итальянцы Шарлен Гиньяри и Марко Фаббри.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.