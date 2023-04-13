Кацалапов — о своем здоровье: «Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде»

Российский фигурист Никита Кацалапов ответил на вопрос о состоянии своего здоровья. Ранее сообщалось, что у спортсмена проблемы со спиной.

«У меня они в принципе всегда. Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде. В этом году даже в шоу один раз снимались. Не переставая ей занимаюсь. Она иногда своей жизнью у меня живет. Но стараемся это все предсказывать. Никогда не пускаем это на самотек, потому что действительно больно, когда начинает болеть. Сейчас все замечательно», — рассказал Кацалапов.

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место на турнире шоу-программ. Победителем турнира стал Алексей Ягудин.