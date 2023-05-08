Шевченко — о причинах расставания с Еременко: «Если мы бы чаще говорили друг с другом — карьера пошла по другому сценарию»

Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о причинах, по которым не стала возвращаться к дуэту с Игорем Еременко после решения возобновить карьеру.

«Как с тренером, так и с партнером. Как выяснилось после завершения карьеры нам этого не хватало. Стоило чаще разговаривать, обсуждать что нас беспокоит. Общие цели, планы, что нам мешает двигаться, что нам нужно для результата. Если мы чаще говорили бы друг с другом, наша совместная карьера вполне могла пойти по другому сценарию. Но после того, как мы с тренерами решили приостановить нашу спортивную деятельность в ноябре 2020 мы так больше не садились вместе и не разговаривали.

Не думаю, что у Игоря было большое желание, если бы оно было – мы бы сели и поговорили. Как-то так мы и не сошлись. Не знаю в чем конкретная причина, почему мы не обсудили возможность вернуться вместе как пара, не собрались, не подумали. Что-то может и могло получиться, но этого не произошло. А сейчас все сложилось наилучшим образом для нас обоих. Значит так и должно было быть», – сказала Шевченко.

Сейчас Софья выступает в дуэте с Андреем Ежловым в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.