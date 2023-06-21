Сейм поддержал инициативу лишения фигуристки Дробязко гражданства Литвы

Сейм (парламент) Литвы склонен поддержать инициативу лишения фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы, заявила спикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен.

«По этому вопросу мы приближаемся к завершающей стадии. Насколько мне известно, инициатива пользуется поддержкой и, скорее всего, будет одобрена», — приводит слова Чмилите-Нильсен ТАСС со ссылкой на Ziniu radijas.

В конце марта Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.

В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».