Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:28

Навка рассказала о состоянии фигуриста Костомарова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров и Татьяна Навка
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила о положительной динамике в состоянии своего бывшего партнера Романа Костомарова.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», — приводит ТАСС слова Навки.

По информации «СЭ», Костомаров перестал заниматься с психологом, несмотря на то что ему тяжело адаптироваться к протезу — культи у спортсмена заживают долго и мышцы слабые. Костомаров находится в больнице уже полгода — с 10 января.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
Татьяна Навка
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка посчитала, что фигуристы Синицина и Кацалапов завершили карьеру
Новости
RSS RSS
Все новости