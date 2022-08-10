Призеров чемпионата Европы лишили орденов за «осквернение имени Литвы» в Сочи

Литовский президент назвал появление Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко в российском ледовом шоу «циничным актом».

Скандал с выступлением танцевального дуэта из Литвы Повилас Ванагас/Маргарита Дробязко в ледовом шоу Татьяны -Навки «Лебединое озеро», полыхавший с конца прошлой недели, вышел на новый уровень. Литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет об исключении самых титулованных фигуристов своей страны из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени. По мнению политика, заслуги звездных спортсменов «перечеркнуты циничным актом посещения коммерческого мероприятия в Сочи».

Что движет этими людьми?

Дробязко и Ванагас были награждены орденом в 2000 году за третье место на чемпионате мира, которое до сих пор является высшим достижением в истории литовского фигурного катания. Дуэт выступал под флагом Литвы на протяжении 13 сезонов. На их счету — 13 титулов чемпионов страны, две бронзы чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира. Кроме того, они представляли прибалтийскую страну на пяти Олимпиадах. После завершения карьеры Повилас и Маргарита постоянно участвовали в российских шоу и различных телепроектах, но претензии по этому поводу у властей Литвы возникли только сейчас.

Шоу «Лебединое озеро» демонстрируется в Сочи с 9 августа по 18 сентября. Дробязко играет в нем черного лебедя Одиллию, а Ванагас — «колдуна, всю жизнь страдающего от безответной и беззаветной любви». Ранее украинская федерация фигурного катания лишила олимпийского чемпиона Виктора Петренко должности вице-президента организации и стипендии в связи с его участием в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Поэтому, как только стало известно о появлении в новом российском проекте спортсменов с литовскими паспортами, в сейме этой прибалтийской республики началась истерика, которая в итоге дошла до президента страны. «Сожалею, что люди способны на такое. Ребята дарят добро, любовь, невероятные эмоции зрителям и тем более детям, а их за это лишают наград. Я не знаю, что движет этими людьми», — сказала Татьяна Навка в интервью «СЭ».

Гражданство — жалкий фарс?

Помимо требований лишить Повиласа и Маргариту госнаграды депутаты сейма также поднимали вопрос об аннулировании указа первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса о принятии в 1993 году москвички Дробязко в литовское гражданство. Это было сделано ради того, чтобы танцевальный дуэт мог представлять страну на Олимпийских играх — для МОК спортивного гражданства без паспорта недостаточно. Надо полагать, что в этот момент Маргарита не отказалась от гражданства России, и все это время у нее было два паспорта.

Впрочем, отобрать литовское гражданство у фигуристки не так просто. Во-первых, она замужем за гражданином Литвы Ванагасом, а во-вторых, для отмены указа Бразаускаса нет юридических оснований. «Напоминаю, что Дробязко в 1993 году приобрела гражданство Литовской Республики в порядке исключения, — заявил Гитанас Науседа. — В нынешних условиях это выглядит жалким фарсом. Законами не предусмотрено обратное — лишение гражданства в исключительном порядке за осквернение имени Литвы? Поэтому нам необходимо инициировать законодательные изменения. Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия».

Несмотря на давление, Ванагас и Дробязко намерены продолжить выступление в шоу в Сочи. А в соцсетях Маргарита ответила своим хейтерам стихами Булата Окуджавы:

«Осудите сначала себя самого, научитесь искусству такому.

А уж после судите врага своего и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки.

А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага, а когда преуспеете в этом,

Не придется уж больше валять дурака — вот и станете вы человеком".