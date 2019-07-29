Сергей Воронов: "Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к спортсменам вроде Трусовой и Щербаковой"

Российский фигурист Сергей Воронов объяснил, почему не завидует двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой и чемпионке России Анне Щербаковой, исполняющим четверные прыжки.

- Мне не обидно из-за того, что девочки прыгают больше четверных, чем мальчики, потому что за свою жизнь я прыгнул много четверных, - цитирует Воронова официальный сайт ФФКР. - Наоборот, я очень рад за наших девочек - Аню Щербакову, Сашу Трусову, Алену Косторную, которая пробует тройной аксель.

Я знаю, какой ценой все это достается и сколько вложено сил и здоровья. И я не испытываю зависти, потому что понимаю, какой это труд. Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение.

С сезона-2019/20 Трусова, Щербакова и Косторная будут выступать на взрослом уровне.