Новицкий — о паре Тарасовой и Морозова: «Вершина в карьере этой пары была достигнута на Олимпиаде в Пекине»

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал новость о завершении карьеры олимпийских призеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Ребята были довольно яркой и харизматичной парой, они всегда рассказывали своим прокатом определенную историю и заставляли зрителей прожить ее. Именно благодаря катанию, а не достижениям Тарасова и Морозов были заметными людьми. Действительно, вершина в карьере этой пары была достигнута в 2022 году на Олимпиаде в Пекине, но не стоит забывать, сколько работы предшествовало их серебряным медалям на тех соревнованиях», — цитирует Новицкого RT.

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.