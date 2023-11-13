Энберт считает, что отсутствие международных стартов могло повлиять на решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру

Серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Энберт прокомментировал новость о том, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру.

Спортсмены являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях. Также на их счету серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.

«Ребята много лет в профессиональном спорте, в спорте высших достижений. Два олимпийских цикла позади, две медали Олимпиады. Проделан большой путь — усталость накапливается, когда столько лет катаешься. В принципе, приостановка намекала на то, что не за горами официальное завершение. Могу сказать, что они — настоящие профессионалы, за спиной огромная работа и классный путь», — приводит Metaratings.ru слова Энберта.

Также он ответил на вопрос, могло ли отсутствие международных соревнований повлиять на решение фигуристов о завершении карьеры.

«Могло. Лучше, конечно, адресовать лично спортсменам этот вопрос», — добавил Энберт.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных турниров. В июне того же года организация продлила отстранение.