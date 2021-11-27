Семененко упал с тройного акселя в произвольной программе на «Гран-при» в Сочи
14:24
Российский фигурист Евгений Семененко выступил с произвольной программой на «Гран-при России».
Он прыгнул четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. В конце программы спортсмен упал с тройного акселя и тройного флипа.
За прокат Семененко получил 165,66 балла.
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