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Семененко упал с тройного акселя в произвольной программе на «Гран-при» в Сочи

14:24
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Российский фигурист Евгений Семененко выступил с произвольной программой на «Гран-при России».

Он прыгнул четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. В конце программы спортсмен упал с тройного акселя и тройного флипа.

За прокат Семененко получил 165,66 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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