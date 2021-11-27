Кондратюк рассказал о неприятных мыслях после проката короткой программы в Сочи

Бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк подвел итог выступлению на этапе «Гран-при» в Сочи.

— Было немного волнительно. Недоволен абсолютно вчерашним прокатом, но сегодня было немного получше. Настраивался, как обычно, хотя были не самые приятные мысли после вчерашнего. Старался их отгонять и готовиться, как будто вчера не было.

— Волновался ли на «Гран-при» больше, чем на других стартах сезона?

— Нет, мне было приятно здесь кататься. Когда я узнал, что у меня будет этап в Сочи, был, скорее, в предвкушении, чем в сильном волнении.

— Были ли проблемы, которые помешали здесь выступить лучше?

— Были определенные проблемы на протяжении последнего месяца. Пока мы их решали, не осталось времени, чтобы нормально подготовиться. Не хочу оправдываться, сегодня было неплохо. Вчера программа была попроще, можно было катать лучше.

— Контент на чемпионате России как-то изменится?

— То, что было заявлено на этапе, скорее всего, будет и на чемпионате России. Не думаю, что будем усложняться. Облегчать программу не хотелось бы.

За произвольную и короткую программы Кондратюк набрал 231,88 балла.