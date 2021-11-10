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Семененко и Губанова не выступят на турнире Cup of Austria

10 ноября, 22:59
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Российский фигурист Евгений Семененко и представительница Грузии Анастасия Губанова снялись с Cup of Austria.

Спортсмены были заявлены на челленджер, но исчезли из списка участников на официальном сайте турнира.

Турнир Cup of Austria пройдет в Граце с 12 по 14 ноября. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.

Дополнительная информация:

http://skateaustria.vs91-250-98-130.cloud-he.de/img/competition/7.2021_22/030/index.htm

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