Семененко и Губанова не выступят на турнире Cup of Austria
10 ноября, 22:59
Российский фигурист Евгений Семененко и представительница Грузии Анастасия Губанова снялись с Cup of Austria.
Спортсмены были заявлены на челленджер, но исчезли из списка участников на официальном сайте турнира.
Турнир Cup of Austria пройдет в Граце с 12 по 14 ноября. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.
Дополнительная информация:
http://skateaustria.vs91-250-98-130.cloud-he.de/img/competition/7.2021_22/030/index.htm
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