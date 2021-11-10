Семененко и Губанова не выступят на турнире Cup of Austria

Российский фигурист Евгений Семененко и представительница Грузии Анастасия Губанова снялись с Cup of Austria.

Спортсмены были заявлены на челленджер, но исчезли из списка участников на официальном сайте турнира.

Турнир Cup of Austria пройдет в Граце с 12 по 14 ноября. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.