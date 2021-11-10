Российская фигуристка прокомментировала свои оценки нецензурным словом

Российская фигуристка Анастасия Гулякова эмоционально отреагировала на свои оценки за произвольную программу на Кубке России в Казани.

19-летняя подопечная Алексея Мишина после проката постучала себя по голове, а увидев оценки, сказала перед телекамерой «п***!»

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Во время проката Гулякова обошлась без падений, но допустила три недокрута, сделала лутц с неверного ребра, ей также обнулили хореографическую дорожку.

В итоговой таблице Гулякова заняла 4-е место с результатом 176,47 балла. С большой вероятностью она не сумеет отобраться на чемпионат России. В феврале прошлого года с результатом 213,72 балла она выиграла финал Кубка России.