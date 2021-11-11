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Бойкова рада, что Медведева выступает в парном катании

01:08
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, ответила на вопросы фанатов в Instagram. В частности, она рассказала, как относится к решению Евгении Медведевой попробовать себя в парном катании.

«Люблю смотреть на Женю в любой роли. Я безумно рада, что она пробует новое для себя направление. К сожалению, я еще ни разу не видела вживую Женю на льду в паре. Но точно могу сказать одно: когда Женя катается, у меня бегут мурашки по всему телу», — сказала Бойкова.

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Евгений Козинов все материалы автора
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