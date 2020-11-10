«Сегодня весь спорт ушел на второй план». Бойкова едва не расплакалась в микст-зоне после короткой программы на Кубке России

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после проката короткой программы на четвертом этапе Кубка России эмоционально рассказали, что посвятили выступление ушедшему из жизни тренеру Игорю Москвину, и признались, что результат для них не имел значения. Пара идет второй, проигрывая 0,05 балла партнерами по группе Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

— Сегодня все соревнования, прокаты помножились на ноль и не имеют никакого отношения. Весь спорт ушел на второй план. Мы тоже переживали на себе утрату Игоря Борисовича, это был самый сложный для нас турнир за последнее время.

Этот прокат мы посвящаем его памяти, история и музыка способствуют этому. Это вводный старт, мы почти год не соревновались. Сегодня было очень тяжело и абсолютно некомфортно выступать. Спасибо Тамаре Николаевне Москвиной, что она приехала, что она вообще ездит со своими спортсменами. Она остается великим человеком, и мы не могли ее подвести. Мы работали с Игорем Борисовичем, ценили его, любили, он до последнего приходил на каток, — сказали фигуристы в микст-зоне. (Дмитрий Кузнецов)