«Сегодня наши девочки были единой командой». Тутберидзе — о выступлении Загитовой и Трусовой на Japan Open
14:57
Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео, посвященное своим ученицам олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой.
— Сегодня наши девочки были единой командой, — подписала его Тутберидзе.
Уверенные прокаты произвольной программы Загитовой и Трусовой на 154,41 и 160,53 балла соответственно позволили команде Европы одержать победу.
Из Инстаграма Этери Тутберидзе pic.twitter.com/k91rRBsIZ1— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 5, 2019