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«Сегодня наши девочки были единой командой». Тутберидзе — о выступлении Загитовой и Трусовой на Japan Open

14:57
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Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео, посвященное своим ученицам олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой.

— Сегодня наши девочки были единой командой, — подписала его Тутберидзе.

Уверенные прокаты произвольной программы Загитовой и Трусовой на 154,41 и 160,53 балла соответственно позволили команде Европы одержать победу.

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