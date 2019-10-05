Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео, посвященное своим ученицам олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой.

— Сегодня наши девочки были единой командой, — подписала его Тутберидзе.

Уверенные прокаты произвольной программы Загитовой и Трусовой на 154,41 и 160,53 балла соответственно позволили команде Европы одержать победу.