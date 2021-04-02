Щербакова — о ЧМ: «Казалось, нас в Москве закрыли. Ощущение, что побывала за границей, так и не появилось»
17:35
Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала об ограничениях в Стокгольме. Спортсменка призналась, что не почувствовала, что была за границей.
«В Стокгольме мы находились в «пузыре». Мы никуда не выходили, так как гостиница и каток были в одном здании. На улице мы были только в моменте, когда переходили из аэропорта в автобус. Казалось, как будто нас в Москве закрыли в каком-то помещении и сказали, что мы в Стокгольме и что будет чемпионат мира. Ощущение, что побывала за границей, так и не появилось», — сказала Щербакова.
На чемпионате мира в Стокгольме 17-летняя Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для спортсменки.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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