Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала об ограничениях в Стокгольме. Спортсменка призналась, что не почувствовала, что была за границей.

«В Стокгольме мы находились в «пузыре». Мы никуда не выходили, так как гостиница и каток были в одном здании. На улице мы были только в моменте, когда переходили из аэропорта в автобус. Казалось, как будто нас в Москве закрыли в каком-то помещении и сказали, что мы в Стокгольме и что будет чемпионат мира. Ощущение, что побывала за границей, так и не появилось», — сказала Щербакова.

На чемпионате мира в Стокгольме 17-летняя Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для спортсменки.