Стали известны призовые участников командного чемпионата мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал информацию о призовом фонде командного чемпионата мира по фигурному катанию в японской Осаке.

Весь призовой фонд составляет 1 миллион долларов. Победитель получит за выступление 200 тысяч долларов, серебряные призеры - 170 тысяч долларов, а бронзовые - 160 тысяч долларов.

Команды, занявшие с четвертого по шестое место, получат 150, 140 и 130 тысяч долларов соответственно.

50 тысяч долларов распределят между фигуристами, не выступавшими на турнире. Они примут участие в показательных номерах.

Командный ЧМ по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в Японии с 15 по 18 апреля. Участие примут шесть сборных - России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.

В составе сборной России выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева в женском одиночном катании, Михаил Коляда и Евгений Семененко в мужском одиночном катании, в парах - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.