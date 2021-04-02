Фигуристка Щербакова рассказала об успеваемости в школе

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала об успеваемости в школе.

«Практически всегда у меня конец четверти во время соревнований, приходится доделывать что-то, отправлять учителям. Пока таких проблем, к счастью, нет.



Я не отличница, потому что, все-таки, наверное, в школу постоянно ходить не получается. Но пятерки, четверки — стараюсь все время все успевать. Но есть проблемы с успеваемостью: бывает, что за сроки какие-то опаздываю, позже досдаю», — рассказала Щербакова.

В этом году фигуристка заканчивает 10-й класс. На чемпионате мира в Стокгольме Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для 17-летней спортсменки.