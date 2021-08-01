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Щербакова рассказала, какую роль в ее карьере сыграла Тутберидзе

20:57
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в ее карьере.

«С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание — моя профессия, моя жизнь. Ее подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена и ожидает увидеть такую же самоотдачу.

Желания бросить спорт никогда не было. Но случались сложные моменты — например, после перелома ноги. Тогда я должна была впервые выйти на международные соревнования и, конечно, очень переживала, что вылетела из борьбы на целый сезон. Восстановиться было сложно и физически, и морально. Пришлось возвращать уверенность в себе. Но, пережив это, я стала сильнее», — приводит журнал «Hello!» слова Щербаковой.

В минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.

Дополнительная информация:

https://ru.hellomagazine.com/moda/hello-rekomenduet/41269-chempionka-mira-anna-shcerbakova-zhelaniya-brosit-sport-nikogda-ne-bylo-no-sluchalis-slozhnye-momenty.html

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