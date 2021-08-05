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Евгения Медведева: «Очевидно, что этот сезон я пропускаю»

17:38
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что решение о своем спортивном будущем примет в конце года.

— Этот вопрос вам, вероятно, уже надоел, но не спросить я не могу. Ваши болельщики могут надеяться, что ещё увидят вас на соревнованиях?

— Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим, — цитирует Медведеву sportbox.ru.

— Вы выглядите сейчас человеком, который понял, что такое гармония, и вполне счастлив. Поделитесь своим пониманием счастья?

— У меня в жизни многое поменялось, во многих отношениях я выросла. Мое понимание счастья? Я люблю побыть одна. Чем больше времени в день могу себе позволить остаться наедине с собой, тем гармоничнее и счастливее становлюсь.

Напомним, Медведева не попала в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону. В этом году спортсменка участвует в ледовом шоу «Анна Каренина», где пробует свои силы в парном катании вместе с Александром Энбертом.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI1385124_Medvedeva_soobshhila_kogda_primet_reshenije_o_dalnejshej_sportivnoj_karjere

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Иван Шитик все материалы автора

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