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Щербакова показала, как тренируется дома во время карантина из-за коронавируса

22:36
Анна Щербакова. Фото Instagram
Анна Щербакова. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram показала, как тренируется дома во время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

Ранее группа Этери Тутберидзе приостановила тренировки из-за указов мэрии о запрете на массовые мероприятия численностью более 50 человек. Из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира, который должен был пройти 18-21 марта в Монреале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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