Щербакова показала, как тренируется дома во время карантина из-за коронавируса

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram показала, как тренируется дома во время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

Ранее группа Этери Тутберидзе приостановила тренировки из-за указов мэрии о запрете на массовые мероприятия численностью более 50 человек. Из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира, который должен был пройти 18-21 марта в Монреале.

Из Инстаграма Анны Щербаковой pic.twitter.com/kAXYN631HL — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 21, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется