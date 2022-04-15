Щербакова пока не думает об участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что пока не думала об участии в проекте Первого канала «Ледниковый период». Она также добавила, за кем следила в предыдущих сезонах шоу.

— Следили ли вы за «Ледниковым периодом»? Хотели бы сами поучаствовать?

— Об участии пока не думала. Но отдельные интересные номера смотрю, что попадается. Целиком не смотрела. Это занимает много времени. Раньше следила за детским «Ледниковым». Там выступали дети из нашей второй группы. Поэтому было интересно.

В последнем сезоне «Ледникового периода» участвовала коллега Щербаковой по группе — Евгения Медведева. Она каталась в паре с тиктокером Даней Милохиным.