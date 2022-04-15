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Сегодня, 18:25

Загитова «подпалила себя» при постановке новой программы к шоу

Загитова рассказала подробности новой программы
Анастасия Плетнева
,  
Дмитрий Кузнецов
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что покажет на шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой 15-16 апреля в Москве новую программу.

— Будет совершенно новая постановка от Ильи Авербуха. Буквально недавно ее поставили, это что-то новенькое. Там будет, кажется, некое файер-шоу. Сегодня я пробовала, чуть-чуть себя подпалила. (Смотрит на костюм) Ничего страшного. Надеюсь, в шоу такого не будет. Я сейчас первый раз попробовала прокататься с огнем, чуть неудачно получилось. Такое бывает, когда еще не опробовала ничего. Надеюсь, в шоу огонь зажжется в нужный момент.

Выступление будет под живую музыку, под Диану Анкудинову, всем известно, она прекрасная девочка, у нее великолепный голос, — заявила Загитова.

Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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