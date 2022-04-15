Медведева рассказала о том, как Тарасова помогла ей в тяжелый период жизни

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась с журналистами личной историей, связанной с Татьяной Тарасовой. В этот уик-энд пройдут два шоу, посвященные 75-летнему юбилею тренера.

«Моя личная история — когда начался карантин и попала обратно в Россию, в Канаде уже не было возможности тренироваться, у меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА, непосредственно с Татьяной Анатольевной.

Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз такие замечания были про мелочи, про детали, по составляющим искусства программы. Татьяна Анатольевна в тяжелый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — призналась Медведева.

Несмотря на продолжение тренировок в России, Медведева так и не вышла на старт спортивных соревнований. Ее последнее выступление датируется чемпионатом России в декабре 2019 года.