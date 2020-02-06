Савченко и Массо вернулись к совместным тренировкам

Олимпийские чеммпионы Пхенчхана-2018 в парном катании Алена Савченко и Бруно Массо возобновили тренировки с конца января.

— Нам пока спешить некуда, — цитирует RT Савченко. — Пусть все идет своим чередом. Для начала мы хотели бы возобновить полноценный тренировочный процесс и посмотреть, как всё пойдёт дальше. Мы ведь пока ещё толком не катались вместе после моей беременности и родов. Сначала нужно полностью восстановиться. Этим я сейчас и занимаюсь.

Немецкий дуэт после победы в Пхенхане-2018 выиграл также и чемпионат мира, после чего взял паузу в карьере, а в сентябре 2019 года 36-летняя Савченко родила дочь.