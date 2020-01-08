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Савченко думает о возобновлении карьеры для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине

09:24
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Олимпийская чемпионка Алена Савченко может возобновить карьеру для выступления на Олимпиаде 2022 года в Пекине, информирует Suddeutsche Zeitung.

Фигуристка выступала в паре с Бруно Массо и в случае возвращения хочет продолжать работать с ним. В апреле 2018 спортсмены решили взять паузу в карьере.

Помимо золота Игр в Пхенчхане, они выиграли чемпионат мира-2018, дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, серебро и бронзу чемпионатов мира.

Савченко является шестикратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. Олимпиада-2018 стала для фигуристки пятой. На Играх-2002 она выступала со Станиславом Морозовым, в 2006, 2010 и 2014 году — с Робином Шолковы. В На Играх-2010 и 2014 пара взяла бронзу.

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