Самсонов считает, что фигурное катание немного популярнее футбола

Фигурист Даниил Самсонов поделился мнением о самом популярном виде спорта в России.

«Что популярнее — фигурное катание или футбол? У нас стартовал интересный внутренний сезон, зрители в отличие от футбола могут посетить наши соревнования без всяких оформлений дополнительных документов. Так что я бы выбрал фигурное катание. Понятное дело, что у него сейчас большой рост популярности, но оно не сильно вырывается вперед от футбола. Еще можно выделить хоккей, который тоже очень популярен в нашей стране. Так что эти три вида спорта плюс-минус идут на равных», — приводит слова Самсонова Sport24.

17-летний фигурист находится в группе Этери Тутберидзе. Из-за проблем со здоровьем Самсонов был вынужден пропустить почти два года соревнований.