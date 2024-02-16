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16 февраля, 15:24

Самарин — о выступлении на Спартакиаде: «Нет гадкого ощущения, что навозил чего-то вонючего»

Самарин высказался о короткой программе на Спартакиаде-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Александр Самарин поделился ощущениями от короткой программы на Спартакиаде-2024, за которую получил 81 балл.

— Первый раз в Магнитогорске, посмотреть город не было возможности. Мы прилетели позже и не успели на завод. Но ребята все в восторге. Я постараюсь после произвольной посмотреть местные достопримечательности. Организация отличная, комфортная арена. Надеюсь, здесь будет все больше соревнований.

Не сказал бы, что доволен короткой программой. Что было отработано лучше, то получилось. Что было не так хорошо готово, то и не сделал. Я перед собой ставлю задачу просто получить удовольствие и эмоции, которых недобрал. Я после чемпионата был подавлен, не словил контакт со зрителем, я не отдал никакую эмоцию. Здесь удалось поймать этот момент. Нет гадкого ощущения, когда ты чего-то вонючего навозил.

Планы на будущее, есть ли еще соревновательный запал? Поживем — увидим. Мне еще завтра катать, это тоже будущее, надеюсь, светлое, — сказал Самарин после проката.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы будут выступать в Магнитогорске на «Арене Металлург», которая расположена в центре уральского города. Вместимость ледового Дворца спорта составляет 7700 зрителей.

Аделия Петросян. Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Фигурное катание
Александр Самарин
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