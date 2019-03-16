Самодурова - о Туктамышевой: "Мы с Лизой всегда поддерживаем друг друга на соревнованиях. Она уже пожелала удачи на чемпионате мира"

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, что чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пожелала ей удачи на чемпионате мира. Турнир пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

– Уже знаете, какие условия будут в Сайтаме?



– Единственное, что знаю, – от гостиницы до катка ехать полтора часа. Больше ничего не знаю, - приводит "Спорт день за днем" слова Самодуровой.



– Летите в Японию вместе с Андреем Лазукиным?



– Не знаю. Он же только на днях узнал о поездке на чемпионат мира. Думаю, что ему билет еще не взяли. Но я рада за него, буду болеть. Все-таки мальчик из нашей группы. Точно лечу вместе с Алексеем Николаевичем.



– Алена Леонова назвала вас лидером сборной России. Вы готовы к подобному статусу в дебютный взрослый сезон?



– Я об этом не думаю. Любой старт начинаешь с чистого листа. Буду настраиваться только на хорошие, чистые, качественные прокаты.



– А от более опытной Елизаветы Туктамышевой какие-то наставления были?



– Мы с Лизой всегда поддерживаем друг друга на соревнованиях. Мы с ней еще успеем увидеться на тренировке. Но она уже пожелала удачи.

Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в чемпионате мира. Россию, помимо Самодуровой, представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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