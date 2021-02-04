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Загитова анонсировала свое участие в шоу «Вечерний Ургант»

17:50
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала совместные фотографии с Иваном Ургантом и Евгенией Медведевой и анонсировала свое участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«В уже знакомой мне студии в гостях у «Вечерний Ургант». Готовимся к эфиру. Как вы думаете, чему посвящен выпуск в этот раз? Встретимся сегодня в 23.40 на Первом канале. Традиционно у Урганта будет очень весело», — написала девушка.

Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram

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