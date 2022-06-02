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Сегодня, 16:14

Самоделкина перешла в группу Соколовской

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская сообщила, что Софья Самоделкина будет тренироваться под ее руководством.

«Софья будет кататься в нашей группе, решение принято. Софья и ее тренер Сергей Давыдов проделали большую работу, Сергей внес большой вклад в ее рост. Какое-то время она восстанавливалась, сейчас вкатываемся. Она примет участие с нами в сборе в Кисловодске. Будем работать и внимательно следить за состоянием ее здоровья после травмы», — приводит слова Соколовской ТАСС.

С 21 апреля Самоделкина, представляющая школу ЦСКА, находилась на просмотре в группе Соколовской. Ранее фигуристка тренировалась под руководством Сергея Давыдова.

В сентябре 2021 года 15-летняя спортсменка стала серебряным призером этапа юниорской серии «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/14804001
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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