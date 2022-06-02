Самоделкина перешла в группу Соколовской

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская сообщила, что Софья Самоделкина будет тренироваться под ее руководством.

«Софья будет кататься в нашей группе, решение принято. Софья и ее тренер Сергей Давыдов проделали большую работу, Сергей внес большой вклад в ее рост. Какое-то время она восстанавливалась, сейчас вкатываемся. Она примет участие с нами в сборе в Кисловодске. Будем работать и внимательно следить за состоянием ее здоровья после травмы», — приводит слова Соколовской ТАСС.

С 21 апреля Самоделкина, представляющая школу ЦСКА, находилась на просмотре в группе Соколовской. Ранее фигуристка тренировалась под руководством Сергея Давыдова.

В сентябре 2021 года 15-летняя спортсменка стала серебряным призером этапа юниорской серии «Гран-при».