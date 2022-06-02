Уголовное дело о падении Семененко на ледовом шоу Плющенко закрыто

Фигурист Евгений Семененко рассказал, что уголовное дело, возбужденное после его падения во время ледового шоу Евгения Плющенко, закрыто.

По словам спортсмена, он написал заявление об отсутствии претензий.

«Уголовное дело, заведенное по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы, — я написал заявление об отсутствии претензий. Да, кстати, это моя позиция, мое решение, здесь нет никакой финансовой заинтересованности, и помощь от организаторов шоу была предложена, но я отказался. Все обошлось. Как сказали нейрохирурги, в рубашке родился, и этот неприятный случай надо забыть», — приводит РИА «Новости» слова Семененко.

В середине апреля Семененко, выступая на шоу Евгения Плющенко, неудачно упал, пытаясь исполнить четверной прыжок, и ударился головой о лед.

Фигурист был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля Семененко выписали из больницы.