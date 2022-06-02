Распалась спортивная пара фигуристов Артемьева — Назарычев

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что распалась пара Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

«Пара распалась, фигуристы катаются в других составах», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне пара завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое итоговое место. На юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми.