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Сегодня, 16:38

Распалась спортивная пара фигуристов Артемьева — Назарычев

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что распалась пара Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

«Пара распалась, фигуристы катаются в других составах», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне пара завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое итоговое место. На юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220602/raspad-1792652678.html
Фигурное катание
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