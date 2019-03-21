Самарин сделал "бабочку" на четверном лутце в короткой программе на чемпионате мира

Вице-чемпион Европы Александр Самарин допустил грубую ошибку в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Фигурист сорвал четверной лутц, который был заявлен в каскаде с тройным тулупом - он сделал "бабочку", за которую получил ноль баллов. Но затем он все-таки собрался и исполнил четверной флип, к которому добавил в каскаде двойной тулуп. Тройной аксель у спортсмена получился хорошим.

Он набрал за свой прокат 78,38 балла и занимает лишь 14-е место.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире