Фигуристка Павлюченко заболела мононуклеозом

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, заболела мононуклеозом и в данный момент проходит лечение. Об этом сообщил тренер фигуристов Сергей Доброскоков.

«У нее (Павлюченко) мононуклеоз. Это когда организм ослаблен и дает сбой в системе, увеличивается селезенка в размерах, — цитирует «РИА Новости» Доброскокова. — Есть такой вирус в организме, который при больших нагрузках и нервных переживаниях срабатывает как триггер. Теперь нужно привести ее в норму, а это порядка двух-трех месяцев лечения. Вылечится и пара будет готовиться к новому сезону».

?"Лечение Даша проходит дома, а Денис тренируется по полной программе, исполняет все тройные. Нас ожидает олимпийский год, и мы намерены бороться в нем", — добавил тренер.

В текущем сезоне Павлюченко/Ходыкин заняли третье место на чемпионате России, однако в Финале Кубка России стали вторыми, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые поехали на чемпионат мира в Швеции, где завоевали золото.