Рудковская рассказала о повторной судебно-психиатрической экспертизе Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская рассказала о ходе уголовного дела против издания «СтарХит», опубликовавшего заметку о том, что ее сын Александр Плющенко может страдать синдромом Аспергера.

«Неделя выдалась сложной! Допросы у следователя и в рамках уголовного дела — прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! Могли ли мы отказаться от этого? Могли! Могли бы мы «забить» на этот желтушный «СтарХит»? Да, могли, но мы доведем это дело до конца», — написала у себя в Instagram Рудковская.

Продюсер отметила, что намерена добиться самого строгого наказания авторов статьи о ее сыне за клевету.

«В рамках уголовного дела наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына! Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться! Также я надеюсь узнать заказчика этой статьи! И вывести всю эту «шайку-лейку» на чистую воду! Мы будем требовать самого строго наказания за клевету в адрес маленького мальчика-трудяги!» — добавила Рудковская.

Александр Плющенко — сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

В прошлом году издание «СтарХит» опубликовало заметку, в которой говорилось, что что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Рудковская подала в суд на издание.

26 января стало известно, что Плющенко-младший повторно пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Ранее сообщалось, что по результатам первой экспертизы, проведенной в декабре, у Александра Плющенко не было обнаружено признаков психического расстройства.