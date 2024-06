Продюсер и генеральный директор «Ангелов Плющенко» объясняет, почему в ее шоу не будет главной спортсменки школы.

В российском фигурном катании есть интересная особенность. Межсезонье по накалу разборок не уступает сезону. Одно дело, когда фигуристы меряются баллами, кому это интересно? Другое — когда они начинают друг от друга отписываться в соцсетях, удалять совместные фото и тому подобное. Все это напоминает реалити-шоу «За стеклом», только за стеклом мы — ничего не понятно, что у них в этом мире творится.

На неделе призер чемпионата России и суперталантливая фигуристка Софья Муравьева заявила в соцсетях, что не общается с Александрой Трусовой и не будет участвовать в шоу своего тренера Евгения Плющенко. Фанаты двух фигуристок поливали друг друга из всех видов интернет-артиллерии в Telegram.

«СЭ» обратился за разъяснениями к Софье, она сразу прочитала сообщение, но отвечать не стала. Мы решили спросить другую сторону — Яну Рудковскую. Она объяснила свой взгляд на ситуацию, ответила на вопрос о влиянии Трусовой на составы и высказалась о возвращении Валиевой.

У Муравьевой самый высокий гонорар среди спортсменов академии

— Яна, давайте сразу с места в карьер — вы хотели бы пригласить Соню Муравьеву в предстоящие шоу?

— Я официально пригласила ее и в «Золушку», и в «Спящую красавицу». Лично ей написала. И никаких подводных камней не было, от слова «совсем».

— А кого вы вообще считаете примами в своих шоу?

— У нас пока четыре примы — Саша Трусова, Юля Липницкая, Алена Косторная и Соня Муравьева. Это те люди, у которых есть ключевые роли, как и в балете, и которые присутствуют на афишах.

— Есть некая градация гонораров у прим? В том же порядке, в каком вы их назвали?

— Как и на госзакупках — есть госставка. Олимпийские чемпионы и вице-чемпионы Олимпийских игр получают больше всех. Далее идут чемпионы мира, Европы и России. Все остальное — кордебалет. Мы же еще учитываем популярность на данный момент, активность в социальных сетях. Также титулы, в первую очередь международные. У Сони самый высокий гонорар по сравнению со всеми спортсменами нашей академии.

В «Спящей красавице» есть две главные роли, если мы идем по либретто балета Чайковского, — это фея Карабос и фея Сирени. У Саши роль феи Карабос, злой феи. А роль доброй, которая играет также весь спектакль, я предложила Соне. В «Золушке» — фею-крестную, до этого ее играла Аделина Сотникова. Роль ключевая — вне всяких сомнений.

— Соня была недовольна ролью и в «Русалочке».

— Что значит недовольна? Я видела, как она говорила, что хочет другую роль. Но мы идем по классическому сюжету, придумывать роли и изменять сюжет сказки — это абсурд. В «Русалочке» две главные женские роли — Русалочка и Ундина. Мы разделили Ундину-ведьму и Ундину-принцессу между Софой Самоделкиной и Соней Муравьевой. Соня в спорте, все забывают про это. Например, Евгений Плющенко, когда выходил в сезон и готовился к большим стартам, выступал в шоу точечно. Хотя японцы предлагали баснословные гонорары.

Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шоу «Русалочка» — это пока наше самое технологичное шоу. Саша там не только много катается, но и много летает. Тренировалась в цирке, наши цирковые тренеры отметили ее сильнейшую физическую подготовку. Соня идет к своей цели, поэтому давать катать все шоу не совсем соответствует стратегии ее главного тренера. Саша Трусова, к примеру, каталась в «Русалочке» 1 час 15 минут из 1:40. Чемпионат России в прошлом году закончился за четыре дня до премьеры, конечно, о таком объеме катания не может быть и речи, у нас не самодеятельность, постановка шоу идет несколько месяцев!

Чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева в сезоне в новогодних сказках не катаются. Не приглашают? Вряд ли. Возможно, все же имеют другой фокус? Я согласна с Евгением и нашей командой, что большие роли в шоу по ходу спортивного сезона — не только большой труд, но и большая ответственность. Репетиции, в том числе ночные, и работа, которая забирает силы. Все должно быть в меру и приносить только пользу — не вред.

— Вопрос, который, наверное, надо было задать первым, — а вас вообще не удивило, что разборки вокруг ролей Трусовой, Муравьевой вызвали такие бурления? Получается, живо еще фигурное катание.

— За счет этого оно и держится на плаву, учитывая отсутствие нас на мировой арене. И реалити-шоу Ким Кардашьян тоже больше посмотрело людей в Америке, чем проект Voice (англ. «Голос»). Люди хотят знать, кто что сказал и кто что сделал. И все это обсудить. Это нормально, это жизнь.

Третий год без международных стартов, а мы продолжаем собирать аншлаги, параллельно три разных шоу на Новый год в Москве! Нигде в мире такого нет!

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы прислушиваемся к пожеланиям Трусовой, но финальное решение за мной

— Я правильно понял, у вас два новогодних шоу в Москве?

— Мы решили сделать так, да, и это очень сложно. Первое — «Золушка», оно супертехнологичное, это совершенно новая сказка с новыми декорациями и костюмами и мегафишкой, которую будут снимать все. Я как большой фанат балета мечтала, чтобы у нас реализовалась вся трилогия Чайковского — «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Когда узнала, что в Большом театре отозвана лицензия на «Спящую красавицу» и ее больше не ставят, то пригласила весь наш коллектив в Михайловский театр, мы смотрели спектакль из царской ложи. Мне кажется, я всех вдохновила на эту сказку. (Смеется.) И Саша сразу согласилась стать злой феей. Поэтому второе шоу — с балетом, и оно будет волшебным. Я сейчас, когда стилизовала нашу съемку к промо, просто заболела этой сказкой! Купила книгу с эскизами 1870 года. Хочу часть костюмов сделать по архивам.

— Участвует ли Евгений Плющенко в переговорах по составам?

— Никогда, все переговоры — исключительно моя зона ответственности. Для него спорт на первом месте. Если есть желание кататься в шоу — окей. Если нет по каким-то причинам — ему все равно. Он сейчас нацелен на спорт. Сам по 10 часов проводит на льду со спортсменами. Евгений считает, что шоу очень помогает раскрыть спортсмена, но если выбирать, то спорт важнее.

— То есть решения по составу принимаете вы?

— Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение, но, как правило, он согласен с решениями команды. Решение принимаю не только я, а коллектив — Сергей Филин, исполнительный продюсер Екатерина Резвова, Никита Михайлов. Мы решаем коллегиально. Но я очень рада, что избавила Евгения, святого человека, от необходимости принимать эти решения. Потому что в моем случае танки грязи не боятся! Так что если нужно кого-то обвинить и кто-то здесь плохой, то это я, да. Такой иммунитет за 20 лет в шоу-бизнесе. (Смеется.)

Яна Рудковская. Фото Global Look Press

— На решение могут влиять фигуристы, та же Саша Трусова?

— Мы прислушиваемся к Сашиным пожеланиям, особенно если это касается главных мужских ролей, когда ребята играют ее возлюбленных, например. Ей же катать с ним, не нам. В остальном ключевое решение всегда за мной. Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным. PR и правильный маркетинг — это важно для продаж, здесь нужно каждый шаг просчитать. Единственный, кто может на него повлиять, — Евгений Плющенко.

— Спортсменов из других штабов будете приглашать?

— Обязательно. Из штаба Евгения Рукавицына мы хотим пригласить Аню Фролову, Диму Алиева, Женю Семененко уже согласовали с Алексеем Николаевичем Мишиным. Хотим Ксюшу Синицыну увидеть, нам понравилось, как она откатала. Самарина Сашу ждем. Когда спрашивают, зачем приглашать других спортсменов, когда есть свои, я объясняю, что у нас очень много шоу. И три-четыре команды работают на Новый год. Более 50 спортсменов из нашей академии катались в наших сказках. Наши шоу отличаются от других. У нас катаются только одиночники и пары, нет танцевальных дуэтов — очень редко их приглашаем. Евгений и я берем только тех, кто на шоу делает тройные прыжки и ультра-си.

— При этом Елене Костылевой вы вообще дали одну из главных ролей.

— Мы пригласили Лену Костылеву весной на четыре наших шоу, она прыгала во всех четверные и каскады 3+3. С Сергеем Юрьевичем Филиным сделали в «Спящей красавице» принцем Сашу Плющенко, и к нему в пару принцессой — Лену. Дети в возрасте Ромео и Джульетты почти. Она будет в шоу прыгать ультра-си. Это ее и наша фишка в этом шоу в том числе.

Например, Евгений считает, кто сколько делает прыжков на шоу. На каждом у нас есть человек, который ведет подсчет — кто, сколько и каких прыжков прыгнул. Это мировая практика, идет из его собственного опыта — когда он выступал в самых разных шоу, Art on Ice, Fantasy on Ice, Dreams on Ice, Prince on Ice, Champions on Ice, в контракте прописывались прыжки, то есть сколько нужно сделать акселей три с половиной оборота. Были люди, которые следили за соблюдением условий. Евгений до 36 лет прыгал их во всех шоу. Поэтому он был одним из самых дорогих фигуристов в мире много-много лет. Его гонорар в наших шоу по сей день самый высокий.

У нас также обговаривается, что спортсмены должны прыгать. Лена — единственная, кто из девушек прыгает квады в шоу. Плюс в детской сказке важно, чтобы пришедшие на нее дети чувствовали себя непосредственно принцами, принцессами. Лена будет принцессой — Авророй. Большой аванс для нее, но игра стоит свеч.

А из мужчин четверные у нас прыгает Макар Игнатов. Поэтому, когда спрашивают, почему же он принц, то я отвечу — он очень красивый парень, настоящий принц и прыгает четверные в каждом нашем шоу. Никита Сарновский так же делает — поэтому катается.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я открыта к переговорам с Щербаковой

— Татьяна Навка как конкурирующий бренд вас не беспокоит своим возвращением Валиевой?

— Я бы начала с того, что вообще многие заблуждаются, что идут на прим. Конечно, они имеют значение. Но давно идут уже на бренд. Поэтому Таня и ставит себя одну на билборды, я ее абсолютно понимаю. Есть бренд Плющенко, есть — Авербуха и есть — Навки, это три крупные компании, которые делают качественные шоу. У нас свой стиль — балет, масштабная сценография и много артистов и фигуристов.

Поэтому если будет написано «Евгений Плющенко представляет» — это уже сделает кассу. Дальше добавляется пул поклонников фигуристов, но он небольшой по сравнению с основной аудиторией.

— А если так — вот вроде как объявлено, что Анна Щербакова уже не сотрудничает со своим штабом. Она может занять место примы в сезоне вместо Сони Муравьевой?

— Аня — прекрасная спортсменка. Я всегда открыта к переговорам. У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит.

Что касается Камилы — конечно, она должна участвовать в шоу. Если юридическая возможность появилась и она имеет право — надо кататься. Видимо, юристы нашли способ, как это сделать. То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут. Уверена, у Тани будет большой успех с ней, Камилу любят. Она украсит любое шоу, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Женя Медведева, Лиза Туктамышева и Алина Загитова. Я бы сама хотела сходить посмотреть! Буду на «Новой волне» в Сочи в августе — обязательно постараюсь прийти.

— Вы гендиректор академии Плющенко. Не обидно, что спортсмен вашей академии отказал вам?

— Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить. Это всего лишь бизнес. Я очень хорошо отношусь к Соне и точно не обиделась. И даже не отписалась от нее. (Смеется.)