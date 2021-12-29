Рудковская о словах Лайшева про Щербакову: «Он оказывает медвежью услугу своим спортсменам»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Можно передать господину Лайшеву. Он самбист. Странно, что он постоянно комментирует фигурное катание. Влезая и давая такого рода комментарии про Евгения, имея рыльце в пушку, он оказывает медвежью услугу своим спортсменам-фигуристам. Не сказал бы он эту чушь, Евгений и продолжал бы молчать. Хотя как специалист фигурного катания Лайшев снова выпрыгнул как черт из табакерки, влез в свойственной себе манере и получил правду! Кому хуже он сделал? Нам? Конечно, нет! Всем понятно, кому. Озвучивать не буду!

В заключение хочу ему дать профессиональную рекомендацию как совладелец частной Академии «Ангелы Плющенко», которая, как и мой муж, инвестирует в этот спорт и спортсменов свои деньги. Хочу ему посоветовать заняться своей непосредственной деятельностью и разбираться в школе «Самбо-70» со всеми своими вопросами и проблемами, которых весьма не мало. А мы свои как-нибудь сами решим. Особенно в пунктах, что, где нам говорить и что делать!" — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее Лайшев посоветовал Плющенко не лезть в жизнь Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

25 декабря Щербакова стала бронзовым призером чемпионата России. Туктамышева заняла 7-ю строчку.

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы, Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Туктамышева стала запасной вместе с Майей Хромых.