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Лайшев ответил Рудковской: «Моя задача — защищать своих! Никакого конфликта нет»

19:25
Ренат Лайшев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ренат Лайшев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Яны Рудковской, которая обвинила его в том, что он влезает в фигурное катание.

Яна Рудковская. Рудковская о словах Лайшева про Щербакову: «Он оказывает медвежью услугу своим спортсменам»

«Это и есть мои проблемы как руководителя 26 видов спорта — защищать своих, — сказал Лайшев «СЭ». — Это моя задача как педагога и руководителя школы, которую я сам когда-то окончил. Даже если я не буду руководителем школы, я всегда буду защищать спортсменов из «Самбо-70». Оскорбления? Пусть говорит. Мои слова неправильно передали, я не называл Плющенко «дураком». Там вышла ошибка, которую журналист поправил, но новость уже ушла. Моя задача — защищать своих спортсменов. Конфликтов никаких нет. Я не хочу комментировать никак. Я говорю только о своих учениках и Тутберидзе, которые делают результат для нашей школы, города и страны. А у них просто не получается. В «Самбо-70» много проблем? У нас все решается. У нас одна из лучших школ в мире по мнению запада!»

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Артем Бухаев все материалы автора
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