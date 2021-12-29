Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Яны Рудковской, которая обвинила его в том, что он влезает в фигурное катание.

«Это и есть мои проблемы как руководителя 26 видов спорта — защищать своих, — сказал Лайшев «СЭ». — Это моя задача как педагога и руководителя школы, которую я сам когда-то окончил. Даже если я не буду руководителем школы, я всегда буду защищать спортсменов из «Самбо-70». Оскорбления? Пусть говорит. Мои слова неправильно передали, я не называл Плющенко «дураком». Там вышла ошибка, которую журналист поправил, но новость уже ушла. Моя задача — защищать своих спортсменов. Конфликтов никаких нет. Я не хочу комментировать никак. Я говорю только о своих учениках и Тутберидзе, которые делают результат для нашей школы, города и страны. А у них просто не получается. В «Самбо-70» много проблем? У нас все решается. У нас одна из лучших школ в мире по мнению запада!»