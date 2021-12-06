Рудковская назвала «стратегической ошибкой» одновременный приход Трусовой и Косторной в школу Плющенко

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» и жена олимпийского чемпиона Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о том, как Александра Трусова поставила условием разведение по времени ее и Алены Косторной во время тренировок в прошлом сезоне.

— Я по-прежнему считаю, что приход Алены и Саши был нашей стратегической ошибкой. Так же, как и разделение между ними льда и тренеров. Косторную Евгений почти не тренировал.

— Подождите, но я помню, в Instagram «Ангелов Плющенко» писали, что Плющенко и Розанов тренируют ее вместе.

— Евгений тренировал Алену всего полтора месяца. И когда Саша поставила условие выбрать — либо она, либо Косторная, мой муж выбрал ее. В принципе когда спортсмены ставят такие условия, тут соглашусь с Этери Георгиевной, — толку не будет. А Аленой занимался полностью Сергей Розанов. И у Алены, и у Саши не было спарринг-партнера. Евгений приходил, помогал, давал какие-то советы, но Алена очень мало тренировалась.

У нее сильно болела спина, врачи запрещали нагрузки, почему об этом все молчат? У нее был ковид, осложнение — вирусная ангина. Она практически не тренировалась в полную силу. Говорить о полноценном сезоне сложно. Не потому, что Сережа Розанов — плохой тренер, а потому, что она весь сезон проболела. В совокупности она тренировалась полноценно месяца два. Четыре — болела. Пришла она к нам без акселя, и вот уже прошло 10 месяцев, но пока мы чистый аксель на соревнованиях так и не увидели. Алене 18 лет, не 15, не все так просто, как хотелось бы всем. Буду искренне рада, если у нее все получится, она очень талантливая девочка, мне очень жаль, что Евгений не смог ее тренировать. Очень жаль.

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