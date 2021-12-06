«Она потенциал не видит, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят». Рудковская жестко ответила Тарасовой за неверие в Гном Гномыча

Известный продюсер, мать 8-летнего фигуриста Александра Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» прокомментировала скепсис по отношению к спортсмену со стороны Татьяны Тарасовой.

— Саше всего восемь лет. У него есть все каскады 2+2, дупель только начал прыгать и сломал руку, но думаю, в течение месяца восстановит. Мальчики вообще медленнее развиваются в спорте, чем девочки. Но в прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников. Так что смотря с кем сравнивать. Она не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим.

Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди. Я знаю, что если мой сын будет много работать и у него не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками.

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