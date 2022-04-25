Мишина об отмене этапа «Гран-при» в России: «Нужно идти в суд и биться до конца»

Российский тренер Татьяна Мишина прокомментировала «СЭ» решение международного союза конькобежцев (ISU) отменить российский этап серии Гран-При по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

«Мнение насчет этого у всех одинаково — это плохо. Спортсмены будут все равно готовиться и к стартам, и к всероссийским соревнованиям, но понятно, что это совсем другое, чем участие в Гран-при. И чем можно компенсировать? Трудно найти альтернативу. Это для всех спортсменов необнадеживающая ситуация. Обидно. Думаю, нужно до конца биться. Хоть как, но права спортсменов защищать надо. И в суд подавать, потому что все эти решения как-то противоречат. Нужно настойчиво добиваться», — сказала Мишина корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.