Леонид Агутин: «Для меня любой великий спортсмен — это небожитель»

Российский певец Леонид Агутин рассказал, каким видом спорта интересуется.

«Некоторые фамилии из фигурного катания знаю. Футбол, конечно круче. Но для меня любой великий спортсмен — это небожитель. Я сам много занимаюсь спортом, но никогда бы не стал великим спортсменом, потому что мне не хватило бы здоровья. Я это знаю про себя с юности. Я в детстве занимался борьбой, потом понял, что еще чуть-чуть и все. Я занимался футболом, у меня ломались ноги вечно. Сейчас я играю в теннис.

Изнутри я понимаю, сколько нужно силы воли, характера, здоровья, чтобы достичь хоть каких-нибудь успехов, чтобы победить в хоть каких-нибудь любительских соревнованиях. Для меня спортсмены — невероятные люди. Я очень горжусь, боготворю всех, с кем знаком. Когда я был маленьким, Линичук была самой прекрасной женщиной на земле. У меня тогда уже мурашки бегали. Я обалдел от ее катания. Всегда говорил про Навку, что на мне напоминает Линичук», — сказал Агутин.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.