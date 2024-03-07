Агутин: «Хочется, чтобы Костомаров начал от жизни получать удовольствие»

Российский певец Леонид Агутин пожелал олимпийскому чемпиону Роману Костомарову получать удовольствие от жизни.

«Хочется, чтобы Рома находил радость, нашел способ существовать. Чтобы он придумал схему, которая позволит ему в обычной жизни все делать легко, чтобы он привык к этому и начал от жизни получать удовольствие, достигать успехов. Может, в фигурном катании или как тренер. Главное, чтобы его жизнь наладилась и он смог качественно жить. Он этого заслуживает. Он совершил такой переход, что сейчас заслуживает того, чтобы его жизнь устаканилась», — сказал Агутин.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.