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7 марта, 19:45

Агутин: «Хочется, чтобы Костомаров начал от жизни получать удовольствие»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский певец Леонид Агутин пожелал олимпийскому чемпиону Роману Костомарову получать удовольствие от жизни.

«Хочется, чтобы Рома находил радость, нашел способ существовать. Чтобы он придумал схему, которая позволит ему в обычной жизни все делать легко, чтобы он привык к этому и начал от жизни получать удовольствие, достигать успехов. Может, в фигурном катании или как тренер. Главное, чтобы его жизнь наладилась и он смог качественно жить. Он этого заслуживает. Он совершил такой переход, что сейчас заслуживает того, чтобы его жизнь устаканилась», — сказал Агутин.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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